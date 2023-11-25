У низці областей України оголошено повітряну тривогу

Російська ракета в небі. Ілюстративне фото: соцмережі

У деяких областях України оголосили повітряну тривогу вдень, 25 листопада. Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Кіровоградську, Полтавську, Черкаську області.

Про це повідомляють Повітряні Сили.

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Так, Повітряні Сили ЗСУ попереджають про небезпеку східні, центральні та південні області. Зокрема — Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську.

Скриншот допису Повітряних Сил

Крім того, загроза ракетних ударів існує також в Кіровоградській, Полтавській та Черкаській областях.

Скриншот допису Повітряних Сил

Зазначається, що повітряна тривога в східних областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.

Нагадаємо, що вночі 25 листопада російська армія атакувала Київ рекордною кількістю дронів Shahed. Внаслідок ворожої атаки постраждало п'ятеро людей, серед яких 11-річна дитина. Всім їм надали медичну допомогу на місцях або в травмпункті, нікого не довелося шпиталізувати.

Крім того, в одному з районів Києва на подвір'ї будинку знайшли мотор від дрона Shahed. Ймовірно, він впав після збиття силами ППО під час нічної атаки сьогодні, 25 листопада.