Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У низці областей України оголошено повітряну тривогу arrow

У низці областей України оголошено повітряну тривогу

25 листопада 2023 12:54
оновлено: 13:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У низці областей України оголошено повітряну тривогу
Російська ракета в небі. Ілюстративне фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У деяких областях України оголосили повітряну тривогу вдень, 25 листопада. Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Кіровоградську, Полтавську, Черкаську області.

Про це повідомляють Повітряні Сили.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні 25 листопада

Так, Повітряні Сили ЗСУ попереджають про небезпеку східні, центральні та південні області. Зокрема — Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську.

null
Скриншот допису Повітряних Сил

Крім того, загроза ракетних ударів існує також в Кіровоградській, Полтавській та Черкаській областях.

null
Скриншот допису Повітряних Сил

Зазначається, що повітряна тривога в східних областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.

Нагадаємо, що вночі 25 листопада російська армія атакувала Київ рекордною кількістю дронів Shahed. Внаслідок ворожої атаки постраждало п'ятеро людей, серед яких 11-річна дитина. Всім їм надали медичну допомогу на місцях або в травмпункті, нікого не довелося шпиталізувати.

Крім того, в одному з районів Києва на подвір'ї будинку знайшли мотор від дрона Shahed. Ймовірно, він впав після збиття силами ППО під час нічної атаки сьогодні, 25 листопада.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Актуальне по темі