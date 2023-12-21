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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

21 декабря 2023 15:42
обновлено: 15:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Украине объявили воздушную тревогу 21 декабря
Ракета в небе. Иллюстративное фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В восьми областях Украины объявлена воздушная тревога днем 21 декабря. Об опасности предупредили украинцев в Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.

Об этом сообщает карта воздушных тревог alerts.ua.

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Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.ua

Воздушная тревога в Украине 21 декабря

В 15.05 Воздушные Силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в Донецкой области. Впоследствии опасность распространилась и на Запорожскую область.

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Скриншот сообщения Воздушных Сил

Уже в 15.15 ракетную опасность объявили также и в Днепропетровской области.

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Скриншот сообщения Воздушных Сил

В 15.35 Воздушные Силы объявили о вероятности обстрелов в Херсонской, Николаевской и Харьковской областях.

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Скриншот сообщения Воздушных Сил

Напомним, сегодня, 21 декабря, одесситы почти во всех районах города слышали звук взрыва. Мониторинговые каналы сообщают о подрыве мин.

Кроме того, вчера, 20 декабря в Киевской области раздавались взрывы, там Силы ПВО сбили вражеские "шахеды".

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