В Украине объявили воздушную тревогу 21 декабря

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
В восьми областях Украины объявлена воздушная тревога днем 21 декабря. Об опасности предупредили украинцев в Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.
Об этом сообщает карта воздушных тревог alerts.ua.
Воздушная тревога в Украине 21 декабря
В 15.05 Воздушные Силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в Донецкой области. Впоследствии опасность распространилась и на Запорожскую область.
Уже в 15.15 ракетную опасность объявили также и в Днепропетровской области.
В 15.35 Воздушные Силы объявили о вероятности обстрелов в Херсонской, Николаевской и Харьковской областях.
Напомним, сегодня, 21 декабря, одесситы почти во всех районах города слышали звук взрыва. Мониторинговые каналы сообщают о подрыве мин.
Кроме того, вчера, 20 декабря в Киевской области раздавались взрывы, там Силы ПВО сбили вражеские "шахеды".
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