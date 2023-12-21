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У низці областей України оголошено повітряну тривогу

21 грудня 2023 15:42
оновлено: 15:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні оголосили повітряну тривогу 21 грудня
Ракета в небі. Ілюстративне фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У восьми областях України оголошено повітряну тривогу вдень 21 грудня. Про небезпеку попередили українців у Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та у Криму.

Про це повідомляє карта повітряних тривог alerts.ua.

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.ua

Повітряна тривога в Україні 21 грудня

О 15:05 Повітряні Сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в Донецькій області. Згодом небезпека поширилася й на Запорізьку область.

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Скриншот допису Повітряних Сил

Вже о 15:15 ракетну небезпеку оголосили також і в Дніпропетровській області. 

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Скриншот допису Повітряних Сил

О 15:35 Повітряні Сили оголосили про ймовірність обстрілів у Херсонській, Миколаївській та Харківській областях.

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Скриншот допису Повітряних Сил

Нагадаємо, що сьогодні, 21 грудня, одесити майже у всіх районах міста чули звук вибуху. Моніторингові канали повідомляють про підрив міни. 

Крім того, вчора, 20 грудня у Київській області лунали вибухи, там Сили ППО збили ворожі "шахедів".

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