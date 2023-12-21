В Україні оголосили повітряну тривогу 21 грудня

У низці областей України оголошено повітряну тривогу
У восьми областях України оголошено повітряну тривогу вдень 21 грудня. Про небезпеку попередили українців у Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та у Криму.
Про це повідомляє карта повітряних тривог alerts.ua.
Повітряна тривога в Україні 21 грудня
О 15:05 Повітряні Сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в Донецькій області. Згодом небезпека поширилася й на Запорізьку область.
Вже о 15:15 ракетну небезпеку оголосили також і в Дніпропетровській області.
О 15:35 Повітряні Сили оголосили про ймовірність обстрілів у Херсонській, Миколаївській та Харківській областях.
Нагадаємо, що сьогодні, 21 грудня, одесити майже у всіх районах міста чули звук вибуху. Моніторингові канали повідомляють про підрив міни.
Крім того, вчора, 20 грудня у Київській області лунали вибухи, там Сили ППО збили ворожі "шахедів".
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