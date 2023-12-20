Сильні вибухи в Дніпропетровській області — регіон атакують "шахеди"
20 грудня 2023 23:46
оновлено: 23:55
Дим після вибуху за містом. Фото: t.me/volyn_news/16808
Вибухи в Дніпропетровській області зараз, 20 грудня, прогриміли під час повітряної тривоги в регіоні, а також суміжних. Таким чином сили ППО збивають ворожі "шахеди", наразі вдалося поцілити в два.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
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Так, зазначається, що в Криворізькому та Дніпровському районах Дніпропетровської області вдалося збити два безпілотники.
Також про збиття повідомляє й начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Повітряна тривога наразі оголошена на Київській, Вінницькій та Хмельницькій областях.
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