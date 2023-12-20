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Сильні вибухи в Дніпропетровській області — регіон атакують "шахеди"

20 грудня 2023 23:46
оновлено: 23:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Сильні вибухи в Дніпропетровській області — регіон атакують "шахеди"
Дим після вибуху за містом. Фото: t.me/volyn_news/16808
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Дніпропетровській області зараз, 20 грудня, прогриміли під час повітряної тривоги в регіоні, а також суміжних. Таким чином сили ППО збивають ворожі "шахеди", наразі вдалося поцілити в два.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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Так, зазначається, що в Криворізькому та Дніпровському районах Дніпропетровської області вдалося збити два безпілотники.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука

Також про збиття повідомляє й начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака

Повітряна тривога наразі оголошена на Київській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 20 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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