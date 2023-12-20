Сильные взрывы в Днепропетровской области - регион атакуют "шахеды"

Дым после взрыва за городом. Фото: t.me/volyn_news/16808

Взрывы в Днепропетровской области сейчас, 20 декабря, прогремели во время воздушной тревоги в регионе, а также смежных. Таким образом силы ПВО сбивают вражеские "шахеды", пока удалось попасть в два.

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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Так, отмечается, что в Криворожском и Днепровском районах Днепропетровской области удалось сбить двух беспилотников.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука

Также об ущербе сообщает и начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лисака

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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