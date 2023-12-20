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Сильные взрывы в Днепропетровской области - регион атакуют "шахеды"

20 декабря 2023 23:46
обновлено: 23:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сильные взрывы в Днепропетровской области - регион атакуют "шахеды"
Дым после взрыва за городом. Фото: t.me/volyn_news/16808
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Днепропетровской области сейчас, 20 декабря, прогремели во время воздушной тревоги в регионе, а также смежных. Таким образом силы ПВО сбивают вражеские "шахеды", пока удалось попасть в два.

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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Так, отмечается, что в Криворожском и Днепровском районах Днепропетровской области удалось сбить двух беспилотников.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука
Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука

Также об ущербе сообщает и начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лисака
Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лисака

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 20 декабря
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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