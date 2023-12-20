Сильные взрывы в Днепропетровской области - регион атакуют "шахеды"
20 декабря 2023 23:46
обновлено: 23:55
Дым после взрыва за городом. Фото: t.me/volyn_news/16808
Взрывы в Днепропетровской области сейчас, 20 декабря, прогремели во время воздушной тревоги в регионе, а также смежных. Таким образом силы ПВО сбивают вражеские "шахеды", пока удалось попасть в два.
Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
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Так, отмечается, что в Криворожском и Днепровском районах Днепропетровской области удалось сбить двух беспилотников.
Также об ущербе сообщает и начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях.
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