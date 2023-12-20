Повітряна тривога продовжується зараз 20 грудня — які області "почервоніли"

Безпілотник летить високо в небі. Фото: Олександр Гусєв/Pacific Presspicture alliance

Повітряна тривога в Україні зараз, 20 грудня, продовжується. Небезпека скупчилась на півночі та центральній частині, зокрема "почервоніли" Київська, Черкаська, Хмельницька, Кіровоградська та інші області. Є загроза застосування ударних БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Військові попереджають про рух безпілотників в бік Хмельницької області. Також є загроза у Запорізькій, звідти БпЛА прямують в Дніпропетровську область.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога наразі охопила такі області:

Хмельницьку,

Вінницьку,

Київську,

Черкаську,

Кіровоградську,

Полтавську,

Дніпропетровську,

Запорізьку.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:22. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє, що безпілотники з Черкаської області летять в бік Білої Церкви Київської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

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