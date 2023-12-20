Повітряна тривога продовжується зараз 20 грудня — які області "почервоніли"

Повітряна тривога продовжується — які області "почервоніли"
Повітряна тривога в Україні зараз, 20 грудня, продовжується. Небезпека скупчилась на півночі та центральній частині, зокрема "почервоніли" Київська, Черкаська, Хмельницька, Кіровоградська та інші області. Є загроза застосування ударних БпЛА.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога продовжується зараз 20 грудня
Військові попереджають про рух безпілотників в бік Хмельницької області. Також є загроза у Запорізькій, звідти БпЛА прямують в Дніпропетровську область.
Таким чином повітряна тривога наразі охопила такі області:
- Хмельницьку,
- Вінницьку,
- Київську,
- Черкаську,
- Кіровоградську,
- Полтавську,
- Дніпропетровську,
- Запорізьку.
Оновлено 23:22. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє, що безпілотники з Черкаської області летять в бік Білої Церкви Київської області.
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