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Повітряна тривога продовжується — які області "почервоніли"

20 грудня 2023 23:09
оновлено: 23:23
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога продовжується зараз 20 грудня — які області "почервоніли"
Безпілотник летить високо в небі. Фото: Олександр Гусєв/Pacific Presspicture alliance
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 20 грудня, продовжується. Небезпека скупчилась на півночі та центральній частині, зокрема "почервоніли" Київська, Черкаська, Хмельницька, Кіровоградська та інші області. Є загроза застосування ударних БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога продовжується зараз 20 грудня

Військові попереджають про рух безпілотників в бік Хмельницької області. Також є загроза у Запорізькій, звідти БпЛА прямують в Дніпропетровську область.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога наразі охопила такі області:

  • Хмельницьку,
  • Вінницьку,
  • Київську,
  • Черкаську,
  • Кіровоградську,
  • Полтавську,
  • Дніпропетровську,
  • Запорізьку. 
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 20 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:22. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє, що безпілотники з Черкаської області летять в бік Білої Церкви Київської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

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