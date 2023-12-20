Вибухи на Черкащині 20 грудня — в регіоні спрацювало ППО

Збиття дрона Shahed-136 над містом. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Черкаській області лунають вибухи. За попередньою інформацією, в регіоні працює ППО.

Про це повідомляють соцмережі.

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Вибухи в Черкаській області

Джерело: соцмережі

За словами голови Черкаської ОДА Ігоря Табурця, для області існує загроза нальоту іранських безпілотників.

Джерело: соцмережі

Водночас український мілблогер Андрій Смолій повідомляє, що в регіоні по дронам працює ППО.

Джерело: соцмережі

Разом з цим в поліції Черкаської області закликали громадян не фільмувати роботу засобів ППО.

Джерело: соцмережі

Нагадаємо, що раніше вибухи пролунали у Запоріжжі.

ППО також працювала й у Дніпрі: було оголошено ракетну загрозу.

Також вчора ППО спрацювала й у Києві: вчора українські захисники полювали на іранські безпілотники-камікадзе.