Вибухи на Черкащині 20 грудня — в регіоні спрацювало ППО

Вибухи пролунали на Черкащині — що відомо
20 грудня 2023 23:03
Збиття дрона Shahed-136 над містом. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
В Черкаській області лунають вибухи. За попередньою інформацією, в регіоні працює ППО.
Про це повідомляють соцмережі.
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За словами голови Черкаської ОДА Ігоря Табурця, для області існує загроза нальоту іранських безпілотників.
Водночас український мілблогер Андрій Смолій повідомляє, що в регіоні по дронам працює ППО.
Разом з цим в поліції Черкаської області закликали громадян не фільмувати роботу засобів ППО.
Нагадаємо, що раніше вибухи пролунали у Запоріжжі.
ППО також працювала й у Дніпрі: було оголошено ракетну загрозу.
Також вчора ППО спрацювала й у Києві: вчора українські захисники полювали на іранські безпілотники-камікадзе.
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