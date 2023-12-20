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Вибухи пролунали на Черкащині — що відомо

20 грудня 2023 23:03
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Ілля Рябінін
редактор
Вибухи на Черкащині 20 грудня — в регіоні спрацювало ППО
Збиття дрона Shahed-136 над містом. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Черкаській області лунають вибухи. За попередньою інформацією, в регіоні працює ППО.

Про це повідомляють соцмережі.

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Вибухи пролунали на Черкащині — що відомо
Джерело: соцмережі

За словами голови Черкаської ОДА Ігоря Табурця, для області існує загроза нальоту іранських безпілотників. 

Вибухи пролунали на Черкащині — що відомо
Джерело: соцмережі

Водночас український мілблогер Андрій Смолій повідомляє, що в регіоні по дронам працює ППО.

Вибухи пролунали на Черкащині — що відомо
Джерело: соцмережі

Разом з цим в поліції Черкаської області закликали громадян не фільмувати роботу засобів ППО. 

Вибухи пролунали на Черкащині — що відомо
Джерело: соцмережі

Нагадаємо, що раніше вибухи пролунали у Запоріжжі. 

ППО також працювала й у Дніпрі: було оголошено ракетну загрозу. 

Також вчора ППО спрацювала й у Києві: вчора українські захисники полювали на іранські безпілотники-камікадзе. 

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