Вибухи у Запоріжжі 20 грудня

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: Златопіль

У Запоріжжі щойно пролунали вибухи. За словами місцевих жителів, у місті було гучно.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Зазначимо, що наразі в місті та області триває повітряна тривога.

Скриншот допису з Telegram "Запоріжжя. Інфо"

Де ще триває небезпека

Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:

Київській;

Хмельницькій;

Вінницькій;

Черкаській;

Кіровоградській;

Полтавській;

Харківській;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Запорізькій.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, в небі над Сумською областю українські захисники збили два ворожих "шахеди". Російські окупанти намагалися атакувати область сьогодні ввечері, 20 грудня.