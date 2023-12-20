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У Запоріжжі пролунали вибухи — триває ворожа атака

20 грудня 2023 22:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Вибухи у Запоріжжі 20 грудня
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: Златопіль
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Запоріжжі щойно пролунали вибухи. За словами місцевих жителів, у місті було гучно.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. 

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Зазначимо, що наразі в місті та області триває повітряна тривога. 

атака на Запоріжжя
Скриншот допису з Telegram "Запоріжжя. Інфо"

Де ще триває небезпека

Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:

  • Київській;
  • Хмельницькій;
  • Вінницькій;
  • Черкаській;
  • Кіровоградській;
  • Полтавській;
  • Харківській;
  • Дніпропетровській;
  • Донецькій;
  • Запорізькій. 
загроза безпілотників
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, в небі над Сумською областю українські захисники збили два ворожих "шахеди". Російські окупанти намагалися атакувати область сьогодні ввечері, 20 грудня.

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