Вибухи у Запоріжжі 20 грудня

У Запоріжжі пролунали вибухи — триває ворожа атака
20 грудня 2023 22:50
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: Златопіль
У Запоріжжі щойно пролунали вибухи. За словами місцевих жителів, у місті було гучно.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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Зазначимо, що наразі в місті та області триває повітряна тривога.
Де ще триває небезпека
Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:
- Київській;
- Хмельницькій;
- Вінницькій;
- Черкаській;
- Кіровоградській;
- Полтавській;
- Харківській;
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Запорізькій.
Нагадаємо, в небі над Сумською областю українські захисники збили два ворожих "шахеди". Російські окупанти намагалися атакувати область сьогодні ввечері, 20 грудня.
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