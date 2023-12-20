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В Запорожье раздались взрывы — продолжается атака противника

20 декабря 2023 22:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Взрывы в Запорожье 20 декабря
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: Златополь
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Запорожье только что раздались взрывы. По словам местных жителей, в городе было шумно.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Отметим, что в городе и области продолжается воздушная тревога.

атака на Запорожье
Скриншот сообщения из Telegram "Запорожье. Инфо"

Где еще идет опасность

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

  • Киевской;
  • Хмельницкой;
  • Винницкой;
  • Черкасской;
  • Кировоградской;
  • Полтавской;
  • Харьковской;
  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Запорожской.
угроза беспилотников
Карта воздушных тревог

Напомним, в небе над Сумской областью украинские защитники сбили два вражеских "шахеда". Российские оккупанты пытались атаковать область сегодня вечером, 20 декабря.

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