Взрывы в Запорожье 20 декабря

В Запорожье раздались взрывы — продолжается атака противника
20 декабря 2023 22:50
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: Златополь
В Запорожье только что раздались взрывы. По словам местных жителей, в городе было шумно.
Об этом сообщают местные СМИ.
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Отметим, что в городе и области продолжается воздушная тревога.
Где еще идет опасность
В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Киевской;
- Хмельницкой;
- Винницкой;
- Черкасской;
- Кировоградской;
- Полтавской;
- Харьковской;
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Запорожской.
Напомним, в небе над Сумской областью украинские защитники сбили два вражеских "шахеда". Российские оккупанты пытались атаковать область сегодня вечером, 20 декабря.
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