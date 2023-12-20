Взрывы в Запорожье 20 декабря

Взрывы в городе. Иллюстративное фото: Златополь

В Запорожье только что раздались взрывы. По словам местных жителей, в городе было шумно.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Отметим, что в городе и области продолжается воздушная тревога.

Скриншот сообщения из Telegram "Запорожье. Инфо"

Где еще идет опасность

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Киевской;

Хмельницкой;

Винницкой;

Черкасской;

Кировоградской;

Полтавской;

Харьковской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской.

Карта воздушных тревог

Напомним, в небе над Сумской областью украинские защитники сбили два вражеских "шахеда". Российские оккупанты пытались атаковать область сегодня вечером, 20 декабря.