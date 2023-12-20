Вибухи у Сумській області 20 грудня — що відомо

Збиття ворожих "шахедів". Ілюстративне фото: Reuters

В небі над Сумською областю українські захисники збили два ворожих "шахеди". Російські окупанти намагалися атакувати область сьогодні ввечері, 20 грудня.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

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"Дякуємо нашим захисникам неба! ППО продовжує роботу. Зберігайте спокій, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!" — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram Сумської ОВА

Раніше в обласній адміністрації зазначили, що впродовж дня РФ 14 разів обстріляла прикордонні території та населені пункти Сумської області.

"Зафіксовано 62 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Шалигинська, Есманська громади", — наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, протягом 20 грудня окупанти завдавали ударів по Дніпропетровській області. Найбільше постраждав Нікополь, там поранено дві людини.