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Вибухи на Сумщині — в ОВА розповіли про атаку РФ

20 грудня 2023 21:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Вибухи у Сумській області 20 грудня — що відомо
Збиття ворожих "шахедів". Ілюстративне фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В небі над Сумською областю українські захисники збили два ворожих "шахеди". Російські окупанти намагалися атакувати область сьогодні ввечері, 20 грудня.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

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"Дякуємо нашим захисникам неба! ППО продовжує роботу. Зберігайте спокій, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!" — йдеться у повідомленні.

робота ппо
Скриншот допису з Telegram Сумської ОВА

Раніше в обласній адміністрації зазначили, що впродовж дня РФ 14 разів обстріляла прикордонні території та населені пункти Сумської області.

"Зафіксовано 62 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Шалигинська, Есманська громади", — наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, протягом 20 грудня окупанти завдавали ударів по Дніпропетровській області. Найбільше постраждав Нікополь, там поранено дві людини.

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