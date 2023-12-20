Вибухи у Сумській області 20 грудня — що відомо

Вибухи на Сумщині — в ОВА розповіли про атаку РФ
В небі над Сумською областю українські захисники збили два ворожих "шахеди". Російські окупанти намагалися атакувати область сьогодні ввечері, 20 грудня.
Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.
Що відомо про атаку росіян на Сумську область 20 грудня
"Дякуємо нашим захисникам неба! ППО продовжує роботу. Зберігайте спокій, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!" — йдеться у повідомленні.
Раніше в обласній адміністрації зазначили, що впродовж дня РФ 14 разів обстріляла прикордонні території та населені пункти Сумської області.
"Зафіксовано 62 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Шалигинська, Есманська громади", — наголосили у повідомленні.
Нагадаємо, протягом 20 грудня окупанти завдавали ударів по Дніпропетровській області. Найбільше постраждав Нікополь, там поранено дві людини.
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