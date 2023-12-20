Нічна атака БпЛА — скільки дронів знищила українська ППО

Робота ППО вночі. Фото: ОК "Північ"

У ніч проти 20 грудня російські окупанти випустили по Україні 19 ударних дронів типу "Shahed-136/131". Українська ППО знищила 18 із них.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Читайте також:

Успішна робота української ППО

У відомстві розповіли, що загарбники випустили по Україні 19 дронів з окупованого Криму (райони пусків — Чауда, Балаклава).

"Усього зафіксовано пуски 19 шахедів, 18 з яких знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей", — розповідають у ПС.

Окрім того, армія РФ вдарила двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Бєлгородської області по Харківській області. Попередньо без постраждалих.

Нагадаємо, росіяни обстріляли Херсон дронами-камікадзе ввечері, 19 грудня. Окрім постраждалих, пошкоджень зазнали освітній заклад, а також чимало осель та гаражів.

Згодом у ДСНС розповіли, що виявили дев'ятьох постраждалих внаслідок обстрілу Херсона. Серед травмованих є діти — найменшому постраждалому 2 роки.