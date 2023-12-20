Ночная атака БпЛА — сколько дронов уничтожила украинская ПВО
В ночь на 20 декабря российские оккупанты выпустили по Украине 19 ударных дронов типа "Shahed-136/131". Украинская ПВО уничтожила 18 из них.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Успешная работа украинской ПВО
В ведомстве рассказали, что захватчики выпустили по Украине 19 дронов из оккупированного Крыма (районы пусков — Чауда, Балаклава).
"Всего зафиксированы пуски 19 "шахедов", 18 из которых уничтожены силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Кировоградской областей", — рассказывают в ВС.
Кроме того, армия РФ ударила двумя зенитными управляемыми ракетами по ЗРК С-300 из Белгородской области по Харьковской области. Предварительно без пострадавших.
Напомним, россияне обстреляли Херсон дронами-камикадзе вечером, 19 декабря. Кроме пострадавших, повреждения получили образовательное учреждение, а также немало домов и гаражей.
Впоследствии в ГСЧС рассказали, что обнаружили девять пострадавших в результате обстрела Херсона. Среди травмированных есть дети — младшему пострадавшему 2 года.
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