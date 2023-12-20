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Ночная атака БпЛА — сколько дронов уничтожила украинская ПВО

20 декабря 2023 07:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ночная атака БпЛА — сколько дронов уничтожила украинская ПВО
Работа ПВО ночью. Фото: ОК "Север"
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 20 декабря российские оккупанты выпустили по Украине 19 ударных дронов типа "Shahed-136/131". Украинская ПВО уничтожила 18 из них.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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В ведомстве рассказали, что захватчики выпустили по Украине 19 дронов из оккупированного Крыма (районы пусков — Чауда, Балаклава).

"Всего зафиксированы пуски 19 "шахедов", 18 из которых уничтожены силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Кировоградской областей", рассказывают в ВС.

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Кроме того, армия РФ ударила двумя зенитными управляемыми ракетами по ЗРК С-300 из Белгородской области по Харьковской области. Предварительно без пострадавших.

Напомним, россияне обстреляли Херсон дронами-камикадзе вечером, 19 декабря. Кроме пострадавших, повреждения получили образовательное учреждение, а также немало домов и гаражей.

Впоследствии в ГСЧС рассказали, что обнаружили девять пострадавших в результате обстрела Херсона. Среди травмированных есть дети — младшему пострадавшему 2 года.

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