Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Взрывы в Сумской области — в ОВА рассказали об атаке РФ arrow

Взрывы в Сумской области — в ОВА рассказали об атаке РФ

20 декабря 2023 21:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Взрывы в Сумской области 20 декабря — что известно
Сбитие вражеских "шахедов". Иллюстративное фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В небе над Сумской областью украинские защитники сбили два вражеских "шахеда". Российские оккупанты пытались атаковать область сегодня вечером, 20 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Читайте также:

Что известно об атаке россиян на Сумскую область 20 декабря

"Спасибо нашим защитникам неба! ПВО продолжает работу. Сохраняйте спокойствие, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.

работа ппо
Скриншот сообщения из Telegram Сумской ОВА

Ранее в областной администрации отметили, что в течение дня РФ 14 раз обстреляла приграничные территории и населенные пункты Сумской области.

"Зафиксировано 62 взрыва. Обстрелам подверглись Краснопольская, Белопольская, Юнаковская, Хотинская, Шалыгинская, Эсманская громады", — отметили в сообщении.

Напомним, в течение 20 декабря оккупанты наносили удары по Днепропетровской области. Больше всего пострадал Никополь, там ранены два человека.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города - 80x80

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме