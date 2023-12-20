Взрывы в Сумской области 20 декабря — что известно

Сбитие вражеских "шахедов". Иллюстративное фото: Reuters

В небе над Сумской областью украинские защитники сбили два вражеских "шахеда". Российские оккупанты пытались атаковать область сегодня вечером, 20 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

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"Спасибо нашим защитникам неба! ПВО продолжает работу. Сохраняйте спокойствие, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram Сумской ОВА

Ранее в областной администрации отметили, что в течение дня РФ 14 раз обстреляла приграничные территории и населенные пункты Сумской области.

"Зафиксировано 62 взрыва. Обстрелам подверглись Краснопольская, Белопольская, Юнаковская, Хотинская, Шалыгинская, Эсманская громады", — отметили в сообщении.

Напомним, в течение 20 декабря оккупанты наносили удары по Днепропетровской области. Больше всего пострадал Никополь, там ранены два человека.