Взрывы в Сумской области 20 декабря — что известно

Взрывы в Сумской области — в ОВА рассказали об атаке РФ
В небе над Сумской областью украинские защитники сбили два вражеских "шахеда". Российские оккупанты пытались атаковать область сегодня вечером, 20 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.
Что известно об атаке россиян на Сумскую область 20 декабря
"Спасибо нашим защитникам неба! ПВО продолжает работу. Сохраняйте спокойствие, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.
Ранее в областной администрации отметили, что в течение дня РФ 14 раз обстреляла приграничные территории и населенные пункты Сумской области.
"Зафиксировано 62 взрыва. Обстрелам подверглись Краснопольская, Белопольская, Юнаковская, Хотинская, Шалыгинская, Эсманская громады", — отметили в сообщении.
Напомним, в течение 20 декабря оккупанты наносили удары по Днепропетровской области. Больше всего пострадал Никополь, там ранены два человека.
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