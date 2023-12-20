Воздушная тревога продолжается сейчас 20 декабря - какие области "покраснели"

Беспилотник летит высоко в небе. Фото: Александр Гусев/Pacific Presspicture alliance

Воздушная тревога в Украине сейчас, 20 декабря, продолжается. Опасность скопилась на севере и центральной части, в частности, "покраснели" Киевская, Черкасская, Хмельницкая, Кировоградская и другие области. Есть угроза применения ударных БПЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога продолжается сейчас 20 декабря

Военные предупреждают о движении беспилотников в сторону Хмельницкой области. Также есть угроза в Запорожской, оттуда БПЛА направляются в Днепропетровскую область.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога охватила следующие области:

Хмельницкую,

Винницкую,

Киевскую,

Черкасскую,

Кировоградская,

Полтавскую,

Днепропетровске,

Запорожская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:22. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает, что беспилотники из Черкасской области улетают в сторону Белой Церкви Киевской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

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