Воздушная тревога продолжается сейчас 20 декабря - какие области "покраснели"

Воздушная тревога продолжается - какие области "покраснели"
Воздушная тревога в Украине сейчас, 20 декабря, продолжается. Опасность скопилась на севере и центральной части, в частности, "покраснели" Киевская, Черкасская, Хмельницкая, Кировоградская и другие области. Есть угроза применения ударных БПЛА.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Воздушная тревога продолжается сейчас 20 декабря
Военные предупреждают о движении беспилотников в сторону Хмельницкой области. Также есть угроза в Запорожской, оттуда БПЛА направляются в Днепропетровскую область.
Таким образом, воздушная тревога охватила следующие области:
- Хмельницкую,
- Винницкую,
- Киевскую,
- Черкасскую,
- Кировоградская,
- Полтавскую,
- Днепропетровске,
- Запорожская.
Обновлено 23:22. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает, что беспилотники из Черкасской области улетают в сторону Белой Церкви Киевской области.
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