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У оккупантов проблемы с горючим, на Авдеевку его везут из отдаленных районов

27 октября 2023 00:28
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У оккупантов проблемы с горючим, на Авдеевку его везут из отдаленных районов
Российские военные везут горючее. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Враг имеет проблемы с горючим. Так, на Авдеевку и Запорожское направление вражеским войскам приходится везти его из отдаленных регионов России.

Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ.

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Оккупанты испытывают дефицит горючего

Российские войска испытывают дефицит горючего. В частности, в направлении Авдеевки его везут из отдаленных районов России. Партизаны также фиксируют массовое перемещение автоцистерн и военной техники в Запорожском направлении.

"Связано это с активизацией наступления рашистов на Авдеевку и с усложнением логистики. Оккупантам приходится подвозить топливо из глубокого тыла российских регионов", — говорится в сообщении.

Напомним, за последние сутки на Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где Силами обороны отбито 14 атак.

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