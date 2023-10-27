У оккупантов проблемы с горючим, на Авдеевку его везут из отдаленных районов
Враг имеет проблемы с горючим. Так, на Авдеевку и Запорожское направление вражеским войскам приходится везти его из отдаленных регионов России.
Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ.
Оккупанты испытывают дефицит горючего
Российские войска испытывают дефицит горючего. В частности, в направлении Авдеевки его везут из отдаленных районов России. Партизаны также фиксируют массовое перемещение автоцистерн и военной техники в Запорожском направлении.
"Связано это с активизацией наступления рашистов на Авдеевку и с усложнением логистики. Оккупантам приходится подвозить топливо из глубокого тыла российских регионов", — говорится в сообщении.
Напомним, за последние сутки на Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где Силами обороны отбито 14 атак.
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