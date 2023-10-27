У окупантів проблеми з пальним, на Авдіївку його везуть з віддалених районів
Ворог має проблеми з пальним. Так, на Авдіївку та Запорізький напрямок ворожим військам доводиться везти його з віддалених регіонів Росії.
Про це повідомляє партизанських рух АТЕШ.
Окупанти відчувають дефіцит пального
Російські війська відчувають дефіцит пального. Зокрема, у напрямку Авдіївкі його везуть з віддалених районів Росії. Партизани також фіксують масове переміщення автоцистерн та військової техніки на Запорізький напрямок.
"Пов'язано це з активізацією наступу рашистів на Авдіївку та з ускладненням логістики. Окупантам доводиться підвозити паливо із глибокого тилу російських регіонів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за останню добу на Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де Силами оборони відбито 14 атак.
Читайте Новини.LIVE!