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У окупантів проблеми з пальним, на Авдіївку його везуть з віддалених районів

27 жовтня 2023 00:28
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У окупантів проблеми з пальним, на Авдіївку його везуть з віддалених районів
Російські військові везуть пальне. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ворог має проблеми з пальним. Так, на Авдіївку та Запорізький напрямок ворожим військам доводиться везти його з віддалених регіонів Росії. 

Про це повідомляє партизанських рух АТЕШ.

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Окупанти відчувають дефіцит пального

Російські війська відчувають дефіцит пального. Зокрема, у напрямку Авдіївкі його везуть з віддалених районів Росії. Партизани також фіксують масове переміщення автоцистерн та військової техніки на Запорізький напрямок. 

"Пов'язано це з активізацією наступу рашистів на Авдіївку та з ускладненням логістики. Окупантам доводиться підвозити паливо із глибокого тилу російських регіонів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за останню добу на Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де Силами оборони відбито 14 атак.

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