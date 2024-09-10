Россия пытается захватить Покровск, но терпит неудачу — детали от Пентагона

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор ВВС Пэт Райдер. Фото: defense.gov

Российские оккупанты пытаются захватить Покровск Донецкой области, однако им не удается этого сделать. В настоящее время за пределами города продолжаются интенсивные бои.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор ВВС Пэт Райдер.

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Райдер прокомментировал заявления России о захвате территории вблизи Покровска. Он отметил, что за пределами населенного пункта продолжаются бои. Пресс-секретарь говорит, что не имеет конкретной географической информации о том, что захватили россияне.

"Мы знаем, что в недавнем прошлом они достигли некоторых постепенных успехов, поскольку они продолжают свое наступление в направлении Покровска. То, что они делают, — это то, что россияне пытаются пробиться к этому городу. Их еще нет. Они не обязательно близки к захвату этого города", — сказал Райдер.

У него спросили, верят ли Соединенные Штаты Америки, что Россия захватила город.

"Этот город, в частности, находится на стратегическом перекрестке, особенно с точки зрения линий связи. И поэтому для Украины, безусловно, важно продолжать его удерживать. И я знаю, что они прилагают значительные усилия для этого", — добавил он.