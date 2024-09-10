Росія намагається захопити Покровськ, але зазнає невдачі — деталі від Пентагону

Прессекретар Пентагону генерал-майор ВПС Пет Райдер. Фото: defense.gov

Російські окупанти намагаються захопити Покровськ Донецької області, однак їм не вдається цього зробити. Наразі за межами тривають інтенсивні бої.

Про це повідомив прессекретар Пентагону генерал-майор ВПС Пет Райдер.

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Райдер прокоментував заяви Росії про захоплення території поблизу Покровська. Він наголосив, що за межами населеного пункту тривають бої. Прессекретар каже, що не має конкретної географічної інформації щодо того, що захопили росіяни.

"Ми знаємо, що в недавньому минулому вони досягли деяких поступових успіхів, оскільки продовжують свій наступ у напрямку до Покровська. Те, що вони роблять, — це те, що росіяни намагаються пробитися до цього міста. Їх ще немає. Вони не обов’язково близькі до захоплення цього міста", — сказав Райдер.

У нього запитали, чи вірять Сполучені Штати Америки, що Росія захопила місто.

"Це місто, зокрема, розташоване на стратегічному перехресті, особливо з погляду ліній зв'язку. І тому для України, безумовно, важливо продовжувати його утримувати. І я знаю, що вони докладають значних зусиль для цього", — додав він.