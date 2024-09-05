Эвакуационные поезда из Покровска больше не ходят — в чем причина

Встреча эвакуированных переселенцев из Покровска в Житомире. Иллюстративное фото: ГСЧС Житомирской области

Начиная с четверга, 5 сентября, из Покровска Донецкой области больше не будут ходить эвакуационные поезда. Решения объясняют повышенной ситуацией безопасности вблизи города.

Об этом информирует пресс-служба мэрии Мирнограда.

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"В связи с усложнением безопасной ситуации посадка лиц на эвакуационные поезда со станции Покровск Донецкой области отменена", — говорится в сообщении.

Там добавили, что начальной станцией отправления эвакуационных поездов, которое экстренно вывозят гражданское население Донецкой области, определена станция Павлоград Днепропетровской области.