Евакуаційні потяги з Покровська більше не ходять — в чому причина

Зустріч евакуйованих переселенців з Покровська у Житомирі. Ілюстративне фото: ДСНС Житомирської області

Починаючи від четверга, 5 вересня, з Покровська Донецької області більше не ходитимуть евакуаційні потяги. Рішення пояснюють підвищеною безпековою ситуацією поблизу міста.

Про це інформує пресслужба мерії Мирнограда.

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"У звʼязку з ускладненням безпекової ситуації посадка осіб на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ Донецької області скасовано", — йдеться у повідомленні.

Там додали, що натомість початковою станцією відправлення евакуаційних поїздів, яке екстрено вивозять цивільне населення Донецької області, визначено станцію Павлоград Дніпропетровської області.