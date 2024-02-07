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В Польше поднимали истребители F-16 из-за угрозы российских ракет

7 февраля 2024 07:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Польше поднимали истребители F-16 из-за угрозы российских ракет
Истребитель F-16. Иллюстративное фото: ua.depositphotos.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Польские самолеты F-16 в среду, 7 февраля, взлетели в небо во время того, как российские ракеты двигались около 20 километров от границы с Польшей. Как известно, в некоторых регионах Украины уже прогремели взрывы.

Об этом пишет издание The News Spark.

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"Польские Истребители F-16 подняты по тревоге, поскольку российские крылатые ракеты пролетают всего в 20 км от польской границы", — отметили в публикации.

поднятие в небо истребителей
Скриншот сообщения из X The News Spark

По информации Flightradar24, в настоящее время в небе отслеживается Boeing KC-135R Stratotanker. Однако на портале нет данных о военных самолетах в целях безопасности.

поднятие в небо истребителей
Информация о самолетах в небе. Фото: Flightradar24

Что известно о Boeing KC-135R Stratotanker

Отметим, что Boeing KC-135R Stratotanker — это американский реактивный четырехмоторный специализированный многофункциональный военно-транспортный самолет, спроектированный в начале 1950-х годов.

В общем, такой самолет разработан в первую очередь для того, чтобы увеличивать радиус действия стратегических бомбардировщиков типа В-52. Для этого была разработана дистанционно управляемая телескопическая штанга длиной до 14,3 метра.

Напомним, во Львовской области 7 февраля прогремели взрывы. По информации местных властей, их было слышно в городе Дрогобыч.

Также мы писали, что сегодня в Ивано-Франковской области прогремели взрывы. В настоящее время по всей стране объявлена воздушная тревога.

Польша
Львов
взрыв
истребитель
война в Украине
F-16

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