У Польщі підіймали винищувачі F-16 через загрозу російських ракет
7 лютого 2024 07:53
Загроза ракетних ударів
Польські літаки F-16 в середу, 7 лютого, злетіли в небо під час того, як російські ракети рухалися близько за 20 кілометрів від кордону з Польщею. Як відомо, в деяких регіонах України вже пролунали вибухи.
Про це пише видання The News Spark.
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"Польські Винищувачі F-16 підняті по тривозі, оскільки російські крилаті ракети пролітають лише за 20 км від польського кордону", — зазначили у публікації.
🚨BIG BREAKING NEWS— The News Spark (@TheNewsSpark) February 7, 2024
Polish 🇵🇱 F-16's jets scrambled as Russian Cruise missiles are flying just about 20 km's from the Polish Border.
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