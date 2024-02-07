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У Польщі підіймали винищувачі F-16 через загрозу російських ракет

7 лютого 2024 07:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Польщі підіймали винищувачі F-16 через загрозу російських ракет
Загроза ракетних ударів
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Польські літаки F-16 в середу, 7 лютого, злетіли в небо під час того, як російські ракети рухалися близько за 20 кілометрів від кордону з Польщею. Як відомо, в деяких регіонах України вже пролунали вибухи. 

Про це пише видання The News Spark.

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"Польські Винищувачі F-16 підняті по тривозі, оскільки російські крилаті ракети пролітають лише за 20 км від польського кордону", — зазначили у публікації. 

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Польща
Львів
F-16

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