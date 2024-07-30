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В Полтаве раздались сильные взрывы — что известно

30 июля 2024 23:14
Виктория Козырь - редактор
Взрывы в Полтаве вечером 30 июля
Ракета в небе. Фото: EPA
Виктория Козырь - редактор

Взрывы в Полтаве раздались вечером 30 июля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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"В Полтавской громаде слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.

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Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 30 июля взрывы в Киеве и области прогремели около 23:00. В КГГА сообщили о работе ПВО.

Также воздушная тревога в Украине охватила половину территории страны. "Покраснели" Киев и область, Черкасская, Полтавская, Кировоградская, Сумская и другие. Жителей предупреждают об угрозе баллистики.

война взрыв обстрелы Полтава Полтавская область воздушная тревога

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