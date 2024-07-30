Взрывы в Полтаве вечером 30 июля

В Полтаве раздались сильные взрывы — что известно
30 июля 2024 23:14
Ракета в небе. Фото: EPA
Взрывы в Полтаве раздались вечером 30 июля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
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Взрывы в Полтаве
"В Полтавской громаде слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, 30 июля взрывы в Киеве и области прогремели около 23:00. В КГГА сообщили о работе ПВО.
Также воздушная тревога в Украине охватила половину территории страны. "Покраснели" Киев и область, Черкасская, Полтавская, Кировоградская, Сумская и другие. Жителей предупреждают об угрозе баллистики.
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