Вибухи в Полтаві ввечері 30 липня

Ракета в небі. Фото: EPA

Вибухи в Полтаві пролунали ввечері, 30 липня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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"У Полтавській громаді чутно звуки вибухів", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 30 липня вибухи в Києві та області пролунали близько 23:00. У КМДА повідомили про роботу ППО.

Також повітряна тривога в Україні охопила половину території країни. "Почервоніли" Київ та область, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Сумська та інші. Мешканців попереджають про загрозу балістики.