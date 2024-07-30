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У Полтаві пролунали сильні вибухи — що відомо

30 липня 2024 23:14
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Вибухи в Полтаві ввечері 30 липня
Ракета в небі. Фото: EPA
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Вибухи в Полтаві пролунали ввечері, 30 липня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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"У Полтавській громаді чутно звуки вибухів", — йдеться у повідомленні.

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Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 30 липня вибухи в Києві та області пролунали близько 23:00. У КМДА повідомили про роботу ППО.

Також повітряна тривога в Україні охопила половину території країни. "Почервоніли" Київ та область, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Сумська та інші. Мешканців попереджають про загрозу балістики.

війна вибух обстріли Полтава Полтавська область повітряна тривога

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