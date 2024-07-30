Вибухи в Полтаві ввечері 30 липня

У Полтаві пролунали сильні вибухи — що відомо
30 липня 2024 23:14
Ракета в небі. Фото: EPA
Вибухи в Полтаві пролунали ввечері, 30 липня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
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"У Полтавській громаді чутно звуки вибухів", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 30 липня вибухи в Києві та області пролунали близько 23:00. У КМДА повідомили про роботу ППО.
Також повітряна тривога в Україні охопила половину території країни. "Почервоніли" Київ та область, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Сумська та інші. Мешканців попереджають про загрозу балістики.
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