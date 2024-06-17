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В Полтаве раздался взрыв — что известно

17 июня 2024 14:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Взрыв в Полтаве днем, 17 июня
Ракета в небе. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрыв в Полтаве раздался днем 17 июня. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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"В Полтаве был слышен взрыв", — говорится в сообщении.

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Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростной цели в направлении Полтавской области.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, российская армия в Харьковской области обстреляла автомобиль неотложной скорой помощи. В результате удара была ранена семья гражданских, в том числе беременная женщина.

Также захватчики нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области, используя артиллерию и беспилотные летательные аппараты. В результате этих действий было повреждено несколько зданий, но обошлось без жертв.

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