Взрыв в Полтаве днем, 17 июня

Ракета в небе. Фото: росСМИ

Взрыв в Полтаве раздался днем 17 июня. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Взрыв в Полтаве

"В Полтаве был слышен взрыв", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростной цели в направлении Полтавской области.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, российская армия в Харьковской области обстреляла автомобиль неотложной скорой помощи. В результате удара была ранена семья гражданских, в том числе беременная женщина.

Также захватчики нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области, используя артиллерию и беспилотные летательные аппараты. В результате этих действий было повреждено несколько зданий, но обошлось без жертв.