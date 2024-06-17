Взрыв в Полтаве днем, 17 июня

В Полтаве раздался взрыв — что известно
Взрыв в Полтаве раздался днем 17 июня. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
Взрыв в Полтаве
"В Полтаве был слышен взрыв", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:
В Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростной цели в направлении Полтавской области.
Напомним, российская армия в Харьковской области обстреляла автомобиль неотложной скорой помощи. В результате удара была ранена семья гражданских, в том числе беременная женщина.
Также захватчики нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области, используя артиллерию и беспилотные летательные аппараты. В результате этих действий было повреждено несколько зданий, но обошлось без жертв.
Читайте Новини.LIVE!