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У Полтаві пролунав вибух — що відомо

17 червня 2024 14:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибух у Полтаві днем, 17 червня
Ракета в небі. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибух у Полтаві пролунав вдень 17 червня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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"У Полтаві було чутно вибух", — йдеться у повідомленні.

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Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Полтавської області.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, російська армія у Харківській області обстріляла автомобіль невідкладної швидкої допомоги. Внаслідок удару було поранено родину цивільних, зокрема вагітну жінку.

Також загарбники завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області, використовуючи артилерію та безпілотні літальні апарати. Внаслідок цих дій було пошкоджено кілька будівель, але обійшлося без жертв.

вибух
обстріли
ракети
Полтава
війна
повітряна тривога

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