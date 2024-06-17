Вибух у Полтаві днем, 17 червня

У Полтаві пролунав вибух — що відомо
Вибух у Полтаві пролунав вдень 17 червня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибух у Полтаві
"У Полтаві було чутно вибух", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Полтавської області.
Нагадаємо, російська армія у Харківській області обстріляла автомобіль невідкладної швидкої допомоги. Внаслідок удару було поранено родину цивільних, зокрема вагітну жінку.
Також загарбники завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області, використовуючи артилерію та безпілотні літальні апарати. Внаслідок цих дій було пошкоджено кілька будівель, але обійшлося без жертв.
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