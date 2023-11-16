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В Воздушных силах назвали количество уничтоженных дронов и ракет этой ночью

16 ноября 2023 11:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Воздушных силах назвали количество уничтоженных дронов и ракет этой ночью
Работа ПВО ночью. Фото: Армия Inform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 16 ноября российские оккупанты атаковали Украину 18 ударными дронами типа "Shahed". Украинской ПВО удалось уничтожить 16 из них.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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В Воздушных силах рассказали, что этой ночью россияне выпустили по Украине 18 дронов с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск — РФ). В связи с этим во многих регионах была объявлена воздушная тревога, активно работала противовоздушная оборона.

Следовательно, в результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожены 16 вражеских беспилотников.

"Задействованы подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения", — рассказали в ведомстве.

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Кроме того, в Воздушных силах рассказали, что поздно вечером 15 ноября в Полтавской области уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59. Также, около полуночи, противник атаковал гражданскую инфраструктуру в Харьковской области зенитными управляемыми ракетами С-300. Предварительно без жертв и пострадавших.

Напомним, сегодня утром в ряде областей Украины звучала воздушная тревога. В Хмельницком работала ПВО.

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