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У Повітряних силах назвали кількість знищених дронів та ракет цієї ночі

16 листопада 2023 11:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Повітряних силах назвали кількість знищених дронів та ракет цієї ночі
Робота ППО вночі. Фото: Армія Inform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 16 листопада російські окупанти атакували Україну 18 ударними дронами типу "Shahed". Українській ППО вдалося знищити 16 з них.

Про це повідомили в Повітряних силах

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У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі росіяни випустили по Україні 18 дронів з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ — РФ). У з'язку з цим у багатьох регіонах було оголошено повітряну тривогу, активно працювала протиповітряна оборона.

Відтак, в результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 16 ворожих безпілотників. 

"Задіяно підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи", — розповіли у відомстві. 

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Окрім того, у Повітряних силах розповіли, що пізно ввечері 15 листопада у Полтавській області знищили керовану авіаційну ракету Х-59. Також, близько опівночі, противник атакував цивільну інфраструктуру на Харківщині зенітними керованими ракетами С-300. Попередньо без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні зранку у низці областей України лунала повітряна тривога. У Хмельницькому працювала ППО

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