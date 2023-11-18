В Воздушных силах показали блестящее уничтожение вражеского "Шахеда"
Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук показал кадры операции противовоздушной обороны. В этом видео показано, как украинские военнослужащие успешно сбили вражеские боевые дроны типа Shahed.
Соответствующее видео Олещук разместил в соцсетях.
Кадры уничтожения боевых дронов
Олещук описал, как будущий сержант, старший солдат Николай Салабуда, который служит зенитчиком в плоте охраны Херсонской зенитной ракетной бригады, сбил вражеский дрон с помощью переносного зенитного ракетного комплекса.
"Вражеский ударный дрон из ПЗРК уничтожает будущий сержант — старший солдат Николай Салабуда — стрелок-зенитчик взвода охраны Херсонской зенитной ракетной бригады", — сообщил командующий Воздушными силами Украины.
Также Олещук указал, что для Салабуды это был первый опыт запуска ракеты и успешного поражения цели. При этом командующий уточнил, что запись ночных боевых действий была сделана 18 ноября в южном регионе.
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