В Воздушных силах показали блестящее уничтожение вражеского "Шахеда"

Ударный дрон в небе. Фото: Sergei Supinsky/AFP

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук показал кадры операции противовоздушной обороны. В этом видео показано, как украинские военнослужащие успешно сбили вражеские боевые дроны типа Shahed.

Соответствующее видео Олещук разместил в соцсетях.

Читайте также:

Кадры уничтожения боевых дронов

Олещук описал, как будущий сержант, старший солдат Николай Салабуда, который служит зенитчиком в плоте охраны Херсонской зенитной ракетной бригады, сбил вражеский дрон с помощью переносного зенитного ракетного комплекса.

"Вражеский ударный дрон из ПЗРК уничтожает будущий сержант — старший солдат Николай Салабуда — стрелок-зенитчик взвода охраны Херсонской зенитной ракетной бригады", — сообщил командующий Воздушными силами Украины.

Также Олещук указал, что для Салабуды это был первый опыт запуска ракеты и успешного поражения цели. При этом командующий уточнил, что запись ночных боевых действий была сделана 18 ноября в южном регионе.

Напомним, что правоохранители Канады проведут расследование по поставкам России радара для выявления беспилотников. Ранее стало известно, что его приобрел Российский технологический университет в обход санкций.