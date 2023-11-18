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В Воздушных силах показали блестящее уничтожение вражеского "Шахеда"

18 ноября 2023 13:42
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Воздушных силах показали блестящее уничтожение вражеского "Шахеда"
Ударный дрон в небе. Фото: Sergei Supinsky/AFP
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук показал кадры операции противовоздушной обороны. В этом видео показано, как украинские военнослужащие успешно сбили вражеские боевые дроны типа Shahed. 

Соответствующее видео Олещук разместил в соцсетях.

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Олещук описал, как будущий сержант, старший солдат Николай Салабуда, который служит зенитчиком в плоте охраны Херсонской зенитной ракетной бригады, сбил вражеский дрон с помощью переносного зенитного ракетного комплекса. 

"Вражеский ударный дрон из ПЗРК уничтожает будущий сержант старший солдат Николай Салабуда стрелок-зенитчик взвода охраны Херсонской зенитной ракетной бригады", — сообщил командующий Воздушными силами Украины.

Также Олещук указал, что для Салабуды это был первый опыт запуска ракеты и успешного поражения цели. При этом командующий уточнил, что запись ночных боевых действий была сделана 18 ноября в южном регионе.

Напомним, что правоохранители Канады проведут расследование по поставкам России радара для выявления беспилотников. Ранее стало известно, что его приобрел Российский технологический университет в обход санкций.

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