Канада расследует, как местная компания продала РФ антидроновую систему

Радар для обнаружения дронов канадского производства. Фото: skycope.com

Правоохранители Канады проведут расследование по поставкам России радара для выявления беспилотников. Ранее стало известно, что его приобрел Российский технологический университет в обход санкций.

Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, пишет CBC.

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"Этот вопрос будет расследоваться нашими правоохранительными и разведывательными органами. Если произошло нарушение введенных санкций, существуют юридические меры, которые могут быть приняты", — сказал он.

По словам Блэра, пока невозможно подтвердить или опровергнуть информацию о нарушении санкций канадской компанией. Однако он подчеркнул, что в стране серьезно к этому относятся.

Напомним, что Россия приобрела канадскую систему обнаружения дронов для защиты Москвы за 50 тыс. долларов. Ее ввезли в страну, вероятно, в обход санкций.