Канада розслідує, як місцева компанія продала РФ антидронову систему
Правоохоронці Канади проведуть розслідування щодо постачання Росії радара для виявлення безпілотників. Раніше стало відомо, що його придбав Російський технологічний університет в обхід санкцій.
Про це заявив міністр оборони Канади Біл Блер, пише CBC.
Канада розслідує продаж радара для виявлення дронів до РФ
"Це питання буде розслідуватися нашими правоохоронними та розвідувальними органами. Якщо трапилося порушення запроваджених санкцій, існують юридичні заходи, яких може бути вжито", — сказав він.
За словами Блера, поки що неможливо ні підтвердити, ні спростувати інформацію про порушення санкцій канадською компанією. Проте він наголосив, що в країні серйозно до цього ставляться.
Нагадаємо, що Росія придбала канадську систему виявлення дронів для захисту Москви за 50 тис. доларів. Її ввезли в країну, ймовірно, в обхід санкцій.
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