Канада розслідує, як місцева компанія продала РФ антидронову систему

Радар для виявлення дронів канадського виробництва. Фото: skycope.com

Правоохоронці Канади проведуть розслідування щодо постачання Росії радара для виявлення безпілотників. Раніше стало відомо, що його придбав Російський технологічний університет в обхід санкцій.

Про це заявив міністр оборони Канади Біл Блер, пише CBC.

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"Це питання буде розслідуватися нашими правоохоронними та розвідувальними органами. Якщо трапилося порушення запроваджених санкцій, існують юридичні заходи, яких може бути вжито", — сказав він.

За словами Блера, поки що неможливо ні підтвердити, ні спростувати інформацію про порушення санкцій канадською компанією. Проте він наголосив, що в країні серйозно до цього ставляться.

Нагадаємо, що Росія придбала канадську систему виявлення дронів для захисту Москви за 50 тис. доларів. Її ввезли в країну, ймовірно, в обхід санкцій.