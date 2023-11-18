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Канада розслідує, як місцева компанія продала РФ антидронову систему

18 листопада 2023 09:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Канада розслідує, як місцева компанія продала РФ антидронову систему
Радар для виявлення дронів канадського виробництва. Фото: skycope.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Правоохоронці Канади проведуть розслідування щодо постачання Росії радара для виявлення безпілотників. Раніше стало відомо, що його придбав Російський технологічний університет в обхід санкцій.

Про це заявив міністр оборони Канади Біл Блер, пише CBC.

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"Це питання буде розслідуватися нашими правоохоронними та розвідувальними органами. Якщо трапилося порушення запроваджених санкцій, існують юридичні заходи, яких може бути вжито", — сказав він.

За словами Блера, поки що неможливо ні підтвердити, ні спростувати інформацію про порушення санкцій канадською компанією. Проте він наголосив, що в країні серйозно до цього ставляться.

Нагадаємо, що Росія придбала канадську систему виявлення дронів для захисту Москви за 50 тис. доларів. Її ввезли в країну, ймовірно, в обхід санкцій. 

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