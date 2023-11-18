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На Одещині вночі РФ атакувала об'єкт енергетичної інфраструктури

18 листопада 2023 08:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Одещині вночі РФ атакувала об'єкт енергетичної інфраструктури
Група шахедів, яких запустили окупанти. Фото: dev.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Росія атакувала південні області України безпілотниками вночі. Внаслідок цього було влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури в Одеській області.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

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Так, вночі ворог атакував південні регіони безпілотними літальними апаратами типу "Shahed-131/136".

Відомо, що силам ППО вдалося знищити вісім ворожих цілей — шість у Миколаївській області, один на Херсонщині та один на Одещині. 

Проте в Одеському районі окупанти влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Там пошкоджено адмінбудівлю й спалахнула пожежа, яку оперативно локалізовано.

Відомо про одного пораненого, його ушпиталили.

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Скриншот допису Сил оборони півдня

Нагадаємо, що російські окупанти вчергове атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Це відбувалося з 20:00 17 листопада по 04:00 18 листопада. Сили ППО професійно знищували ворожі цілі в небі.

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