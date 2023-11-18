В Одесской области ночью РФ атаковала объект энергетической инфраструктуры

Группа "шахедов", запущенных оккупантами. Фото: dev.ua

Россия атаковала южные области Украины беспилотниками ночью. В результате было попадание в объект энергетической инфраструктуры в Одесской области.

Об этом сообщают Силы обороны юга.

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Ночью враг атаковал южные регионы беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-131/136.

Известно, что силам ПВО удалось уничтожить восемь враждебных целей — шесть в Николаевской области, одна в Херсонской и одна в Одесской области.

Однако в Одесском районе оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры. Там повреждено админздание и вспыхнул пожар, который оперативно локализован.

Известно об одном раненом, его госпитализировали.

Скриншот сообщения Сил обороны юга

Напомним, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину беспилотниками типа Shahed. Это происходило с 20:00 17 ноября до 04:00 18 ноября. Силы ПВО профессионально уничтожали вражеские цели в небе.