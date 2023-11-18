У Повітряних силах показали блискуче знищення ворожого "Шахеда"

Ударний дрон у небі. Фото: Sergei Supinsky/AFP

Командувач Повітряних сил України Микола Олещук показав кадри операції протиповітряної оборони. У цьому відео показано, як українські військовослужбовці успішно збили ворожі бойові дрони типу Shahed.

Відповідне відео Олещук розмістив у соцмережах.

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Олещук описав, як майбутній сержант, старший солдат Микола Салабуда, який є зенітником у плоті охорони Херсонської зенітної ракетної бригади, збив ворожий дрон за допомогою переносного зенітного ракетного комплексу.

"Ворожий ударний дрон із ПЗРК знищує майбутній сержант — старший солдат Микола Салабуда — стрілець-зенітник взводу охорони Херсонської зенітної ракетної бригади", — повідомив командувач Повітряних сил України.

Також Олещук зазначив, що для Салабуди це був перший досвід запуску ракети та успішної поразки мети. При цьому командувач уточнив, що запис нічних бойових дій було зроблено 18 листопада у південному регіоні.

Нагадаємо, що правоохоронці Канади проведуть розслідування щодо постачання Росії радара для виявлення безпілотників. Раніше стало відомо, що його придбав Російський технологічний університет, оминаючи санкції.