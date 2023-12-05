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У президента сейчас нулевая толерантность к коррупции, — глава ОП Ермак

5 декабря 2023 22:33
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Ульяна Бойчук
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)
У президента сейчас нулевая толерантность к коррупции, — глава ОП Ермак
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Nina Liashonok
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Ульяна Бойчук
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заверил, что сейчас в Украине как никогда есть политическая воля бороться с коррупцией. И в первую очередь эта инициатива исходит именно от президента Владимира Зеленского.

Об этом Ермак заявил во время панельной дискуссии о Формуле мира президента Зеленского в Институте мира в Вашингтоне.

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Борьба с коррупцией в Украине

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак принял участие в панельной дискуссии по поводу президентской Формулы мира в Вашингтоне.

В частности, речь шла и о борьбе с коррупцией в Украине. Глава ОП заверил, что в настоящее время в стране толерантность к коррупции — нулевая.

Глава ОП Андрей Ермак в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

"Если мы говорим о борьбе с коррупцией, то она есть. Раньше борьба с коррупцией только декларировалась, а сейчас мы имеем за решеткой председателя Верховного суда, олигарха Коломойского, замминистра. Это факты, подтверждающие то, что у президента страны сейчас — ноль толерантности к коррупции, и это самое важное. Эти случаи дают веру, что эта борьба будет еще более успешной", — подчеркнул Ермак.

Также глава Офиса президента добавил, что украинская антикоррупционная система является сейчас сильнейшей в мире.

Напомним, во время панельной дискуссии в Вашингтоне Ермак отметил также то, что, если США не продолжат помощь Украине, мы будем не способны бороться с врагом и, вероятнее всего, проиграем войну.

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