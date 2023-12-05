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У президента нині нульова толерантність до корупції, — голова ОП Єрмак

5 грудня 2023 22:33
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Уляна Бойчук
Уляна Бойчук
журналістка, (США)
У президента нині нульова толерантність до корупції, — голова ОП Єрмак
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Nina Liashonok
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Уляна Бойчук
Уляна Бойчук
журналістка, (США)

Голова Офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що нині в Україні як ніколи є політична воля боротись із корупцією. І в першу чергу ця ініціатива йде саме від президента Володимира Зеленського.  

Про це Єрмак заявив під час панельної дискусії щодо Формули миру президента Зеленського в Інституті миру у Вашингтоні.

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Боротьба з корупцією в Україні

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак взяв участь у панельній дискусії щодо президентської Формули миру у Вашингтоні.

Зокрема, йшлося й про боротьбу з корупцією в Україні. Голова ОП запевнив, що наразі в країні толерантність до корупції — нульова. 

Голова ОП Андрій Єрмак у Вашингтоні. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

"Якщо ми говоримо про боротьбу із корупцією, то вона є. Раніше боротьба з корупцією лише декларувалась, а нині ми маємо за ґратами голову Верховного суду, олігарха Коломойського, заступника міністра. Це факти, які підтверджують те, що у президента країни нині — нуль толерантності до корупції, і це найважливіше. Ці випадки дають віру, що ця боротьба буде ще успішнішою", — наголосив Єрмак.

Також голова Офісу президента додав, що українська антикорупційна система наразі є найсильнішою у світі.

Нагадаємо, під час панельної дискусії у Вашингтоні Єрмак наголосив також на тому, що, якщо США не продовжать допомогу Україні, ми будемо не здатні боротися з ворогом та, найімовірніше, програємо війну.

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