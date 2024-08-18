В Ростовской области была атакована нефтебаза 18 августа

Атака БПЛА на нефтебазу в Ростовской области . Фото: t.me/astrapress

Страна-агрессор Российская Федерация в очередной раз подверглась атаке. В ночь на 18 августа беспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские Telegram-каналы.

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Что известно об атаке

Около часа ночи, губернатор Василий Голубев заявил, что на западе Ростовской области силами ПВО якобы была отражена атака БпЛА.

"Информация о последствиях на земле уточняется дежурным службами", — написал он в 01:02.

В 05:52 утра Голубев сообщил, что на юго-востоке Ростовской области силами ПВО также была отражена атака беспилотников. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. К тушению были привлечены подразделения пожарных.

Однако до этого, в 05:35, из-за повторной атаки БпЛА тушение пожара на промбазе в Пролетарске было приостановлено. Со слов Голубева, по предварительной информации, пострадавших нет.

Тем временем российские Telegram-каналы уточняют, что около 5 утра в Ростовской области была атакована нефтебаза. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание топлива. По словам местных жителей, они слышали 4-5 взрывов, после чего увидели столб дыма и пожар.

Как пишет канал Shot, после повторной атаки подразделения пожарных возобновили тушение.

Позже Голубев добавил, что по состоянию на 06:50 в Пролетарск прибыл пожарный поезд. Он задействован в рулении огня.