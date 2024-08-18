У Ростовській області була атакована нафтобаза 18 серпня

Атака БпЛА на нафтобазу в Ростовській області. Фото: t.me/astrapress

Країна-агресор Російська Федерація вкотре зазнала атаки. У ніч проти 18 серпня безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на російські Telegram-канали.

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Що відомо про атаку

Близько години ночі губернатор Василь Голубєв заявив, що на заході Ростовської області силами ППО нібито було відбито атаку БпЛА.

"Інформація про наслідки на землі уточнюється черговими службами", — написав він о 01:02.

О 05:52 ранку Голубєв повідомив, що на південному сході Ростовської області силами ППО також було відбито атаку безпілотників. Внаслідок падіння уламків на території промскладів у Пролетарську сталося загоряння дизпалива. До гасіння було залучено підрозділи пожежників.

Однак до цього, о 05:35, через повторну атаку БпЛА гасіння пожежі на промбазі в Пролетарську було припинено. За словами Голубєва, за попередньою інформацією постраждалих немає.

Тим часом російські Telegram-канали уточнюють, що близько 5-ї ранку в Ростовській області була атакована нафтобаза. Внаслідок падіння уламків на території промскладів у Пролетарську сталося загоряння палива. За словами місцевих жителів, вони чули 4-5 вибухів, після чого побачили стовп диму та пожежу.

Як пише канал Shot, після повторної атаки підрозділи пожежників відновили гасіння.

Пізніше Голубєв додав, що станом на 06:50 у Пролетарськ прибув пожежний поїзд. Він задіяний у гасінні вогню.