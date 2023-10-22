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В ВС назвали количество вражеских целей, которые были уничтожены за прошедшие сутки

22 октября 2023 09:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ВС назвали количество вражеских целей, которые были уничтожены за прошедшие сутки
Украинский военный уничтожает вражеские цели. Иллюстративное фото: Воздушные Силы ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В ночь на 22 октября россияне атаковали нашу страну ударными дронами и управляемыми ракетами. Защитники украинского неба уничтожили шесть беспилотников и одну авиационную ракету Х-59.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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В Украине всего зафиксировали восемь пусков ракет С-300 из Белгородской области и временно оккупированной территории Донецкой области.

Кроме того, враг запустил управляемую авиационную ракету Х-59 из самолета Су-34 с временно оккупированной территории Запорожской области.

Также армия РФ применила два неизвестных БпЛА и три ударных беспилотника типа "Shahed-136/131" из района мыса Чауда (Крым).

Уничтожение вражеских дронов и ракет

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 4 воздушные цели: одна управляемая авиационная ракета Х-59 и три ударных БпЛА "Shahed-136/131". Также за прошедшие сутки на юге страны уничтожены три ударных БпЛА типа "Ланцет"", — добавили в сообщении.

уничтожение вражеских ракет
Инфографика по уничтожению воздушных целей РФ. Источник: Воздушные Силы ВСУ

Напомним, ранее мы писали, что Китай, несмотря на все возражения, поставляет России вооружение. Отдельные компании продают РФ беспилотники, стрелковое оружие и снаряжение.

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