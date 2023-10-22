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У ПС назвали кількість ворожих цілей, які були знищені за минулу добу

22 жовтня 2023 09:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У ПС назвали кількість ворожих цілей, які були знищені за минулу добу
Український військовий знищує ворожі цілі. Ілюстративне фото: Повітряні Сили ЗСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В ніч на 22 жовтня росіяни атакували нашу країну ударними дронами та керованими ракетами. Захисники українського неба знищили шість безпілотників та одну авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

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Зазначається, що в Україні загалом зафіксували вісім пусків ракет С-300 із Бєлгородської області та тимчасово окупованої території Донецької області.

Крім того, ворог запустив керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 з тимчасово окупованої території Запорізької області.

Також армія РФ застосувала два невідомі БпЛА та три ударні безпілотники типу "Shahed-136/131" з району мису Чауда (Крим).

Знищення ворожих дронів та ракет

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 4 повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три ударні БпЛА "Shahed-136/131". Також протягом минулої доби на півдні країни знищено три ударні БпЛА типу "Ланцет"", — додали у повідомленні. 

знищення ворожих ракет
Інфографіка щодо знищення повітряних цілей РФ. Джерело: Повітряні Сили ЗСУ

Нагадаємо, раніше ми писали, що Китай, попри всі заперечення, постачає Росії озброєння. Окремі компанії продають РФ безпілотники, стрілецьку зброю та спорядження.

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