В РФ сообщили об атаке беспилотников в двух областях
Атака дронов продолжается. В Минобороны РФ сообщили, что якобы ПВО сбила беспилотники в районе Орловской и Курской областей.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.
Атака беспилотников на РФ — что известно
Как указано в сообщении, беспилотник был сбит силами ПВО в районе Курской области.
"Очередными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", — говорится в сообщении.
Губернатор Орловской области РФ Андрей Кличков заявил, что БПЛА был сбит над территорией Шабликинского района области.
Напомним, Россию продолжают атаковать беспилотники. В воскресенье, 19 ноября, силы ПВО РФ якобы отразили атаку БпЛА в городском округе Электросталь, летевшего на Москву.
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