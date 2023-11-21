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В РФ сообщили об атаке беспилотников в двух областях

21 ноября 2023 05:12
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В РФ сообщили об атаке беспилотников в двух областях
Атпеп беспилотников в РФ. Фото: российские СМИ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Атака дронов продолжается. В Минобороны РФ сообщили, что якобы ПВО сбила беспилотники в районе Орловской и Курской областей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

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Как указано в сообщении, беспилотник был сбит силами ПВО в районе Курской области.

"Очередными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", — говорится в сообщении.

Губернатор Орловской области РФ Андрей Кличков заявил, что БПЛА был сбит над территорией Шабликинского района области.

В РФ сообщили об атаке БПЛа. Фото: скриншот

Напомним, Россию продолжают атаковать беспилотники. В воскресенье, 19 ноября, силы ПВО РФ якобы отразили атаку БпЛА в городском округе Электросталь, летевшего на Москву.

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