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У РФ повідомили про атаку безпілотників в двох областях

21 листопада 2023 04:58
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У РФ повідомили про атаку безпілотників в двох областях
Атпеп безпілотників на РФ. Фото: російські ЗМІ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Атака дронів продовжується. У Міноборони РФ повідомили, що нібито ППО збила безпілотники в районі Орловської та Курської областей.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони РФ.

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Як вказано у повідомленні, безпілотник був збитий силами ППО в районі Курської області.

"Черговими силами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Курської області", - йдеться у повідомленні.

Губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков заявив, що БпЛА був збитий над територією Шабликинського району області.

У РФ повідомили про атаку БпЛа. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росію продовжують атакувати безпілотники. У неділю, 19 листопада, сили ППО РФ нібито відбили атаку БпЛА у міському окрузі Електросталь, що летів на Москву.

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