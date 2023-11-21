У РФ повідомили про атаку безпілотників в двох областях
Атака дронів продовжується. У Міноборони РФ повідомили, що нібито ППО збила безпілотники в районі Орловської та Курської областей.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони РФ.
Атака безпілотників на РФ — що відомо
Як вказано у повідомленні, безпілотник був збитий силами ППО в районі Курської області.
"Черговими силами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Курської області", - йдеться у повідомленні.
Губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков заявив, що БпЛА був збитий над територією Шабликинського району області.
Нагадаємо, Росію продовжують атакувати безпілотники. У неділю, 19 листопада, сили ППО РФ нібито відбили атаку БпЛА у міському окрузі Електросталь, що летів на Москву.
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