В РФ создали более 120 новых воинских частей в ходе мобилизации: расследование

Мобилизированные россияне. Фото: росСМИ

В 2022 году в рамках мобилизации в России создали по меньшей мере 123 новых воинских частей. Из призванных резервистов формировали новые подразделения или же их отправляли для пополнения боевых потерь в кадровые части.

Об этом сообщает расследовательская группа Conflict Intelligence Team.

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Создание новых воинских частей в РФ

По информации расследовательской группы, в первые шесть месяцев полномасштабной войны успели принять участие и понести потери практически все части и соединения российских сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты ВМФ.

К моменту объявления мобилизации в конце сентября 2022 года все воинские части РФ испытывали значительную нехватку личного состава. Безвозвратные потери российских войск на тот период могли составлять 20-25 тысяч человек, а нехватка кадров в подразделениях — от 55 до 70 тысяч человек.

Авторы расследования подчеркнули, что из 300 тысяч мобилизованных на пополнение личного состава кадровых частей было направлено 90 тысяч человек.

"Распределение мобилизованных проводили в рамках военных округов, то есть жителей того или иного российского региона отправляли в учебные центры частей, дислоцированных там же или в соседнем субъекте. Например, 90-ю танковую дивизию Центрального военного округа, которая дислоцируется в Чебаркуле, пополнили мобилизованными из Челябинской, Иркутской, Свердловской, Пензенской, Новосибирской, Тюменской областей и Республики Алтай", — говорится в расследовании.

Мобилизованных россиян активно набирали в воздушно-десантные войска и морскую пехоту. Эти оккупанты тоже понесли значительные потери, поскольку в первые месяцы войны были привлечены для штурмовых действий.

Некоторые новобранцы кадровых частей попали на фронт в Украину уже через две недели после начала мобилизации. Их привлекали не только для оборонных, но и наступательных действий на передовой.

"Остальные 200 тысяч мобилизованных были распределены по новым частям. Они появились не раньше осени 2022 года, то есть создавались специально под мобилизацию. Для отличия от кадровых частей их называют полками территориальных войск", — говорится в расследовании.

Авторы установили 123 разные части, однако считают, что их реальное количество может быть еще больше. Основную массу составили номинально мотострелковые полки. Их насчитали 77 подразделений. Также CIT обнаружила упоминания 18 отдельных мотострелковых батальонов, пяти инженерно-саперных и пяти танковых полков, семи артиллерийских полков и 11 артиллерийских дивизионов.

Журналисты-расследователи также обнаружили новый тип российских подразделений — отдельные резервные батальоны. Они не имеют прямого отношения к мобилизации и были созданы позже, а именно зимой 2022-2023 годов. В них служат как мобилизованные, так и контрактники.

"CIT обнаружила еще одну новую часть — 378-й полк, также именуемый "полком подготовки штурмовых отрядов Z". Такими отрядами называют подразделения, сформированные преимущественно из бывших заключенных, подписавших контракты с Минобороны РФ", — говорится в расследовании.

Авторы добавили, что ключевым отличием новых частей от кадровых является гибкость их использования.

Напомним, российская соцсеть "ВКонтакте" скрывает публикации пользователей с призывами вернуть российских мобилизованных домой и с соответствующими хештегами. Решение было связано с приказом российской Генеральной прокуратуры.