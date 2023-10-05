У РФ створили понад 120 нових військових частин під час мобілізації: розслідування

Мобілізовані росіяни. Фото: росЗМІ

У 2022 році в межах мобілізації у Росії створили щонайменше 123 нові військові частини. З призваних резервістів формували нові підрозділи, або ж їх відправляли для поповнення бойових втрат у кадрові частини.

Про це повідомляє розслідувальна група Conflict Intelligence Team.

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За інформацією розслідувальної групи, у перші шість місяців повномасштабної війни встигли взяти участь і зазнати втрат практично всі частини і з'єднання російських сухопутних військ, ВДВ і морської піхоти ВМФ.

До моменту оголошення мобілізації наприкінці вересня 2022 року всі військові частини РФ відчували значну нестачу особового складу. Безповоротні втрати російських військ на той період могли становити 20-25 тисяч осіб, а брак кадрів у підрозділах — від 55 до 70 тисяч осіб.

Автори розслідування наголосили, що з 300 тисяч мобілізованих на поповнення особового складу кадрових частин було направлено 90 тисяч осіб.

"Розподіл мобілізованих проводили в рамках військових округів, тобто мешканців того чи іншого російського регіону відправляли в навчальні центри частин, дислокованих там же або в сусідньому суб'єкті. Наприклад, 90-ту танкову дивізію Центрального військового округу, яка дислокується в Чебаркулі, поповнили мобілізованими з Челябінської, Іркутської, Свердловської, Пензенської, Новосибірської, Тюменської областей і Республіки Алтай", — йдеться в розслідуванні.

Мобілізованих росіян активно набирали в повітряно-десантні війська і морську піхоту. Ці окупанти теж зазнали значних втрат, оскільки в перші місяці війни були залучені для штурмових дій.

Деякі новобранці кадрових частин потрапили на фронт в Україну вже через два тижні після початку мобілізації. Їх залучали не тільки для оборонних, а й наступальних дій на передовій.

"Решта 200 тисяч мобілізованих були розподілені по нових частинах. Вони з'явилися не раніше осені 2022 року, тобто створювалися спеціально під мобілізацію. Для відмінності від кадрових частин їх називають полками територіальних військ", — йдеться у розслідуванні.

Автори встановили 123 різні частини, однак вважають, що їхня реальна кількість може бути ще більшою. Основну масу склали номінально мотострілецькі полки. Їх нарахували 77 підрозділів. Також CIT виявила згадки 18 окремих мотострілецьких батальйонів, п'яти інженерно-саперних і п'яти танкових полків, семи артилерійських полків і 11 артилерійських дивізіонів.

Журналісти-розслідувачі також виявили новий тип російських підрозділів — окремі резервні батальйони. Вони не мають прямого стосунку до мобілізації та були створені пізніше, а саме взимку 2022-2023 років. У них служать як мобілізовані, так і контрактники.

"CIT виявила ще одну нову частину — 378-й полк, також іменований "полком підготовки штурмових загонів Z". Такими загонами називають підрозділи, сформовані переважно з колишніх ув'язнених, які підписали контракти з Міноборони РФ", — йдеться в розслідуванні.

Автори додали, що ключовою відмінністю нових частин від кадрових є гнучкість їхнього використання.

Нагадаємо, російська соцмережа "ВКонтакті" приховує публікації користувачів із закликами повернути російських мобілізованих додому та з відповідними хештегами. Рішення було пов'язано з наказом російської Генеральної прокуратури.