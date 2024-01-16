Режим чрезвычайного положения был введен в российском воронеже

В РФ ввели режим чрезвычайного положения после атаки БПЛА
Сегодня, 16 января, в российском Воронеже произошла серия взрывов. После этого в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.
Об этом сообщил глава городского округа город Воронеж Вадим Кстенин.
Что известно о взрывах в Воронеже
"Режим чрезвычайной ситуации введен в Воронеже после атаки украинских БПЛА", — сообщил Кстенин.
Взрывы слышали жители Юго-Западного района и Шилово.
Предварительно по прилету неизвестного боеприпаса пострадал жилой многоквартирный дом на Тепличной улице, в нем возник пожар. Там работают экстренные службы.
Очевидцы утверждают, что от громких звуков дрожали окна в рамах.
Всего россияне слышали от 5 до 9 взрывов.
Кроме того, сообщается о ярких вспышках в небе. Официальной информации о причинах взрывов пока нет.
Напомним, в результате попадания в Воронеже в многоэтажке начался пожар. Речь идет о работе неизвестных беспилотников.
Также мы писали, что в Запорожье 15 января были слышны взрывы. Это была работа противовоздушной обороны, подразделения которой сбили вражеский дрон.
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