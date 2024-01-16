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В РФ ввели режим чрезвычайного положения после атаки БПЛА

16 января 2024 04:48
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Режим чрезвычайного положения был введен в российском воронеже
Попадание в Воронеже. Фото: росСМИ
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Сегодня, 16 января, в российском Воронеже произошла серия взрывов. После этого в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщил глава городского округа город Воронеж Вадим Кстенин.

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"Режим чрезвычайной ситуации введен в Воронеже после атаки украинских БПЛА", — сообщил Кстенин.

Взрывы слышали жители Юго-Западного района и Шилово.

Предварительно по прилету неизвестного боеприпаса пострадал жилой многоквартирный дом на Тепличной улице, в нем возник пожар. Там работают экстренные службы.

Очевидцы утверждают, что от громких звуков дрожали окна в рамах.

Всего россияне слышали от 5 до 9 взрывов.

Кроме того, сообщается о ярких вспышках в небе. Официальной информации о причинах взрывов пока нет.

Напомним, в результате попадания в Воронеже в многоэтажке начался пожар. Речь идет о работе неизвестных беспилотников.

Также мы писали, что в Запорожье 15 января были слышны взрывы. Это была работа противовоздушной обороны, подразделения которой сбили вражеский дрон.

взрыв
чрезвычайное положение
Россия

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