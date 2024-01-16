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У РФ запровадили режим надзвичайного стану після атаки БПЛА

16 січня 2024 04:48
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Режим надзвичайного стану запровадили в російському воронежі
Влучання у Воронежі. Фото: росЗМІ
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Сьогодні 16 січня, у російському Воронежі сталася серія вибухів. Після цього у місті запровадили режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомив голова міського округу місто Воронеж Вадим Кстенін.

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"Режим надзвичайної ситуації запроваджено у Воронежі після атаки українських БпЛА", — повідомив Касенін.

Вибухи чули жителі Південно-Західного району та Шилово.

Попередньо після прильоту невідомого боєприпасу постраждав житловий багатоквартирний будинок на Тепличній вулиці, у ньому виникла пожежа. Там працюють екстрені служби.

Очевидці стверджують, що від гучних звуків тремтіли вікна в рамах.

Всього росіяни чули від 5 до 9 вибухів.

Крім того, повідомляється про яскраві спалахи в небі. Офіційної інформації про причини вибухів наразі немає.

Нагадаємо, внаслідок влучання у Воронежі у багатоповерхівці почалася пожежа. Йдеться про роботу невідомих безпілотників.

Також ми писали, що Запоріжжі 15 січня було чутно вибухи. Це була робота протиповітряної оборони, підрозділи якої збили ворожий дрон.

вибух
надзвичайний стан
Росія

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