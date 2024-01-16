Режим надзвичайного стану запровадили в російському воронежі

Влучання у Воронежі. Фото: росЗМІ

Сьогодні 16 січня, у російському Воронежі сталася серія вибухів. Після цього у місті запровадили режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомив голова міського округу місто Воронеж Вадим Кстенін.

Читайте також:

Що відомо про вибухи у Воронежі

"Режим надзвичайної ситуації запроваджено у Воронежі після атаки українських БпЛА", — повідомив Касенін.

Вибухи чули жителі Південно-Західного району та Шилово.

Попередньо після прильоту невідомого боєприпасу постраждав житловий багатоквартирний будинок на Тепличній вулиці, у ньому виникла пожежа. Там працюють екстрені служби.

Очевидці стверджують, що від гучних звуків тремтіли вікна в рамах.

Всього росіяни чули від 5 до 9 вибухів.

Крім того, повідомляється про яскраві спалахи в небі. Офіційної інформації про причини вибухів наразі немає.

Нагадаємо, внаслідок влучання у Воронежі у багатоповерхівці почалася пожежа. Йдеться про роботу невідомих безпілотників.

Також ми писали, що Запоріжжі 15 січня було чутно вибухи. Це була робота протиповітряної оборони, підрозділи якої збили ворожий дрон.