Режим надзвичайного стану запровадили в російському воронежі

У РФ запровадили режим надзвичайного стану після атаки БПЛА
Сьогодні 16 січня, у російському Воронежі сталася серія вибухів. Після цього у місті запровадили режим надзвичайної ситуації.
Про це повідомив голова міського округу місто Воронеж Вадим Кстенін.
Що відомо про вибухи у Воронежі
"Режим надзвичайної ситуації запроваджено у Воронежі після атаки українських БпЛА", — повідомив Касенін.
Вибухи чули жителі Південно-Західного району та Шилово.
Попередньо після прильоту невідомого боєприпасу постраждав житловий багатоквартирний будинок на Тепличній вулиці, у ньому виникла пожежа. Там працюють екстрені служби.
Очевидці стверджують, що від гучних звуків тремтіли вікна в рамах.
Всього росіяни чули від 5 до 9 вибухів.
Крім того, повідомляється про яскраві спалахи в небі. Офіційної інформації про причини вибухів наразі немає.
Нагадаємо, внаслідок влучання у Воронежі у багатоповерхівці почалася пожежа. Йдеться про роботу невідомих безпілотників.
Також ми писали, що Запоріжжі 15 січня було чутно вибухи. Це була робота протиповітряної оборони, підрозділи якої збили ворожий дрон.
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