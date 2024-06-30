Жители Белгородской области снова жалуются на удары беспилотников

Взрывы в Белгородской области. Фото иллюстративное: stopcor.org

Жители Белгородской области снова жалуются на взрывы. В соцсетях пишут, что ночью, 30 июня, дроны-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайворон Белгородской области.

Позже информацию подтвердил глава региона Вячеслав Гладков.

Читайте также:

Взрывы в Белгородской области

Российские СМИ сообщают, что два БпЛА попали в жилой дом в Грайвороне. По информации Гладкова, в двух квартирах выбиты окна, обломками посечен один автомобиль.

"Информация уточняется, поквартирный обход будет осуществлен в светлое время суток", — написал в Telegram губернатор Белгородской области.

Скриншот Telegram/Настоящий Гладков

Город Грайворон находится на западе Белгородской области, недалеко от российско-украинской границы.

Ранее в сети появилось видео, как украинский МиГ-29 сбрасывает авиабомбы на позиции оккупантов на Белгородщине.

Также мы сообщали, что россияне жалуются на безразличие военного руководства касательно обстрелов в Белгородской области.