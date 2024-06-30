Жители Белгородской области снова жалуются на удары беспилотников

В России Белгородскую область снова атаковали БпЛА
Жители Белгородской области снова жалуются на взрывы. В соцсетях пишут, что ночью, 30 июня, дроны-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайворон Белгородской области.
Позже информацию подтвердил глава региона Вячеслав Гладков.
Взрывы в Белгородской области
Российские СМИ сообщают, что два БпЛА попали в жилой дом в Грайвороне. По информации Гладкова, в двух квартирах выбиты окна, обломками посечен один автомобиль.
"Информация уточняется, поквартирный обход будет осуществлен в светлое время суток", — написал в Telegram губернатор Белгородской области.
Город Грайворон находится на западе Белгородской области, недалеко от российско-украинской границы.
Ранее в сети появилось видео, как украинский МиГ-29 сбрасывает авиабомбы на позиции оккупантов на Белгородщине.
Также мы сообщали, что россияне жалуются на безразличие военного руководства касательно обстрелов в Белгородской области.
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