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В России Белгородскую область снова атаковали БпЛА

30 июня 2024 03:37
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Жители Белгородской области снова жалуются на удары беспилотников
Взрывы в Белгородской области. Фото иллюстративное: stopcor.org
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Жители Белгородской области снова жалуются на взрывы. В соцсетях пишут, что ночью, 30 июня, дроны-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайворон Белгородской области.

Позже информацию подтвердил глава региона Вячеслав Гладков.

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Взрывы в Белгородской области

Российские СМИ сообщают, что два БпЛА попали в жилой дом в Грайвороне. По информации Гладкова, в двух квартирах выбиты окна, обломками посечен один автомобиль.

"Информация уточняется, поквартирный обход будет осуществлен в светлое время суток", — написал в Telegram губернатор Белгородской области.

Взрывы в Белгородской области
Скриншот Telegram/Настоящий Гладков

Город Грайворон находится на западе Белгородской области, недалеко от российско-украинской границы.

Ранее в сети появилось видео, как украинский МиГ-29 сбрасывает авиабомбы на позиции оккупантов на Белгородщине.

Также мы сообщали, что россияне жалуются на безразличие военного руководства касательно обстрелов в Белгородской области.

война
взрыв
беспилотники
обстрелы
Белгородская область
Россия

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