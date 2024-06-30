Жителі Бєлгородської області знову жаліються на удари безпілотників

Вибухи у Бєлгородській області. Фото ілюстративне: stopcor.org

Жителі Бєлгородської області знову жаліються на вибухи. У соцмережах пишуть, що вночі, 30 червня, дрони-камікадзе атакували багатоквартирний будинок у місті Грайворон Бєлгородської області.

Пізніше інформацію підтвердив глава регіону В'ячеслав Гладков.

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Вибухи у Бєлгородській області

Російські ЗМІ повідомляють, що два БпЛА поцілили у житловий будинок у Грайвороні. За інформацією Гладкова, у двох квартирах вибиті вікна, уламками посічено один автомобіль.

"Інформація уточнюється, поквартирний обхід буде здійснено у світлу пору доби", — написав у Telegram губернатор Бєлгородської області.

Скриншот Telegram/Настоящий Гладков

Місто Грайворон знаходиться на заході Бєлгородської області, неподалік російсько-українського кордону.

Раніше у мережі зʼявилось відео, як український МіГ-29 скидає авіабомби на позиції окупантів на Бєлгородщині.

Також ми повідомляли, що росіяни скаржаться на байдужість військового керівництва на обстріли у Бєлгородській області.