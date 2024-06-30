Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Росії Бєлгородську область знову атакували БпЛА arrow

У Росії Бєлгородську область знову атакували БпЛА

30 червня 2024 03:37
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Жителі Бєлгородської області знову жаліються на удари безпілотників
Вибухи у Бєлгородській області. Фото ілюстративне: stopcor.org
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Жителі Бєлгородської області знову жаліються на вибухи. У соцмережах пишуть, що вночі, 30 червня, дрони-камікадзе атакували багатоквартирний будинок у місті Грайворон Бєлгородської області. 

Пізніше інформацію підтвердив глава регіону В'ячеслав Гладков

Читайте також:

Вибухи у Бєлгородській області 

Російські ЗМІ повідомляють, що два БпЛА поцілили у житловий будинок у Грайвороні. За інформацією Гладкова, у двох квартирах вибиті вікна, уламками посічено один автомобіль.

"Інформація уточнюється, поквартирний обхід буде здійснено у світлу пору доби", — написав у Telegram губернатор Бєлгородської області.

Вибухи у Бєлгородській області
Скриншот Telegram/Настоящий Гладков

Місто Грайворон знаходиться на заході Бєлгородської області, неподалік російсько-українського кордону. 

Раніше у мережі зʼявилось відео, як український МіГ-29 скидає авіабомби на позиції окупантів на Бєлгородщині.

Також ми повідомляли, що росіяни скаржаться на байдужість військового керівництва на обстріли у Бєлгородській області. 

війна
вибух
безпілотники
обстріли
Бєлгородська область
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони