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Зʼявилось відео, як український МіГ-29 скидає авіабомби на позиції окупантів на Бєлгородщині

27 червня 2024 15:25
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Як МіГ-29 ЗСУ атакує позиції РФ — ефектне відео
МіГ-29 ВПС ЗСУ скидає французькі авіабомби Hammer. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В мережі з'явилося відео застосування винищувачем МіГ-29 Військово-Повітряних сил України французьких керованих авіабомб Hammer. Як наголошується, бомби атакували територію Бєлгородської області РФ. 

Свою версію такого авіаудару під час складного маневру розповів журналіст-військкор та головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов у четвер, 27 червня.

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За словами медійника, на опублікованих кадрах та сама машина, яка здійснила авіаудар по російському військовому пункту управління в Бєлгородській області.

"Український винищувач МіГ-29 атакує двома французькими високоточними авіабомбами AASM-250 Hammer пункт управління мотострілецького полку ЗС РФ у населеному пункті Нехотіївка Білгородської області", — розповідає Бутусов.

За його словами, український пілот під час авіаудару виконав ранверсман — фігуру вищого пілотажу повітряного бою, яка дозволяє змінити напрямок польоту під час зльоту літака догори.

"Пілот майстерно виходить до вогневої позиції на низькій висоті, виконуючи фігуру вищого пілотажу "Ранверсман", і після бомбардування ухиляється від потенційної атаки протиракетним маневром", — коментує події медійник.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що українські ВПС успішно уразили пункт управління мотострілецького полку російських військ у Бєлгородській області. 

А перед цим в російському місті Шебекіно керована авіабомба впала на багатоквартирний житловий будинок, в результаті чого було зруйновано цілий під'їзд.

ЗСУ
літак
вибух
Україна
Бєлгородська область
винищувач
війна в Україні
Росія
авіабомба

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