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Появилось видео, как украинский МиГ-29 сбрасывает авиабомбы на позиции окупантов на Белгородщине

27 июня 2024 15:25
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Как МиГ-29 ВСУ атакует позиции РФ — эффектное видео
МиГ-29 ВВС ВСУ сбрасывает французские авиабомбы Hammer. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В сети появилось видео применения истребителем МиГ-29 военно-воздушных сил Украины французских управляемых авиабомб Hammer. Как отмечается, бомбы атаковали территорию Белгородской области РФ.

Свою версию такого авиаудара во время сложного маневра рассказал журналист-военнослужащий и главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов в четверг, 27 июня.

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По словам медийщика, на опубликованных кадрах находится та самая машина, которая совершила авиаудар по российскому военному пункту управления в Белгородской области.

"Украинский истребитель МиГ-29 атакует двумя французскими высокоточными авиабомбами AASM-250 "Hammer" пункт управления мотострелкового полка ВС РФ в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области", — рассказывает Бутусов.

По его словам, украинский пилот во время авиаудара исполнил ранверсман — фигуру высшего пилотажа воздушного боя, позволяющую изменить направление полета во время взлета самолета вверх.

"Пилот мастерски выходит к огневой позиции на низкой высоте, выполняя фигуру высшего пилотажа "Ранверсман", и после бомбардировки уклоняется от потенциальной атаки противоракетным маневром", — комментирует события медийщик.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что украинские ВВС успешно поразили пункт управления мотострелкового полка российских войск в Белгородской области.

А перед этим в российском городе Шебекино управляемая авиабомба упала на многоквартирный жилой дом, в результате чего был разрушен целый подъезд.

ВСУ
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взрыв
Украина
Белгородская область
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авиабомба

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